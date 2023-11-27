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Від солі до бананів: що може подорожчати в Україні через блокаду польського кордону

Україна, Понеділок 27 листопада 2023 12:04
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Від солі до бананів: що може подорожчати в Україні через блокаду польського кордону Фото: Блокада польського кордону призведе до дефіциту солі та бананів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Блокада українського кордону польськими перевізниками може призвести до дефіциту та подорожчання імпортних продовольчих товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького агентству УНІАН.

"Можуть виникати дефіцити, починаючи з солі, тому що, на жаль, українське виробництво в тимчасовій окупації. А також інших продуктів, які в нас не вирощуються. Наприклад, цитрусових, бананів. Також морепродуктів, бо в нас зараз немає доступу до моря, щоб повноцінно їх виловлювати. Це не обов’язково щось "лакшері" - це навіть звичайний хек і інша заморожена риба", - сказав він.

Висоцький зазначив, що через військові ризики повноцінно водний шлях ще не працює. Раніше Україна в основному імпортувала продукцію контейнерами через Одесу, тепер це все пішло автомобільним транспортом, і альтернативи немає.

"Тож є ризики, по-перше, дефіциту, а по-друге - такого здорожчання, яке більшість собі не зможуть дозволити. Тому з точки зору економіки, по імпорту того продовольства, яке в нас не вирощується і не збирається, блокування кордону б’є, на жаль, досить суттєво", - сказав він.

Блокада кордону

Нагадаємо, блокада кордону Польщі з Україною, яка розпочалася 7 листопада, вже вплинула на обсяги імпорту продуктів з Європи. Наразі суттєвого дефіциту серед продукції не спостерігається, проте польські виробники молочних, м'ясних продуктів та яєць останнім часом багато де представлені на прилавках супермаркетів України.

За попередніми підрахунками, проведеними Національним банком України за даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.

"Допускаючи затримки транспорту на поточному рівні, максимальне щомісячне скорочення оцінюється в 160 млн доларів для експорту і 240 млн доларів для імпорту", - зазначили в НБУ.

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