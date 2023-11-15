Чи буде блекаут в Україні. Що каже влада про можливі графіки та відключення

Розвідка попереджає про нові атаки РФ

Торік російські війська масово обстрілювали об'єкти енергетики по всій Україні, через що почалися перебої зі світлом. Люди змушені були жити за графіками відключень.

Окупанти, ймовірно, намагатимуться повторити атаки за тим же сценарієм цієї зими. У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО) припускають, що росіяни могли врахувати досвід 2022 року, коли майже половину ракет вони випустили до настання холодів. Тому цьогоріч атаки можуть початися зі зниженням температури повітря, щоб завдати найбільшої шкоди енергосистемі. Адже чим нижча температура – тим більше навантаження і тим критичнішими можуть бути пошкодження.

До того ж тактика ударів може відрізнятися. Як зазначають у ГУР, атаки будуть не такими "примітивними". Україна посилила ППО, а у відповідь ворог може застосовувати більше балістичних ракет, які складніше збивати, запускати одночасно дрони та ракети.

Світло знов буде за графіком?

На тлі прогнозів щодо нового ракетного терору РФ в мережі почали ширитися фейкові графіки відключень світла. Проте в Міністерстві енергетики та в "Укренерго" спростували запровадження будь-яких обмежень для побутових споживачів.

В Міненерго назвали інформацію щодо графіків частиною ІПСО ворога.

"Наголошуємо: відключення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання", – йдеться в повідомленні відомства.

В "Укренерго" офіційно заявили, що не планують жодних обмежень споживання найближчим часом – поточний стан енергосистеми не дає жодних підстав вводити графіки відключень.

Фото: графіки запровадять лише в разі масованих обстрілів енергетичної інфраструктури (Getty Images)

При цьому в компанії пояснили, що в Україні ще до війни щороку затверджуються графіки планових та аварійних відключень електроенергії на випадок надзвичайних ситуацій. Вони потрібні для того, щоб в енергетиків був план дій на випадок аварії, дефіциту електроенергії чи іншого форс-мажору.

Обмеження використовуються лише в разі необхідності, і не треба плутати "затвердження" графіків із "запровадженням".

"Графік відключень – це порядок відключень ліній електропередачі обленерго, якими заживлені споживачі, по черзі. Графік застосовується лише в разі виникнення необхідності. Це як розклад чергування на випадок надзвичайної ситуації в організації чи, наприклад, план евакуації при пожежі. Вони мають бути в кожному офісі, але їх наявність не означає, що надзвичайна ситуація чи пожежа вже настали", – додали в "Укренерго".

За яких умов можливий блекаут

У Міненерго називають три фактори, за яких можуть відбуватися відключення світла:

масовані обстріли українських енергооб'єктів;

потенційні пошкодження критичної інфраструктури внаслідок атак ворога;

фактор природи (пошкодження в разі негоди).

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, у випадку ударів по енергосистемі є ризик блекауту, але знеструмлення не буде довготривалим.

"Безумовно, якщо будуть масовані удари, які дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі – можливі блекаути. Але ми готуємо все для того, щоб вони мали... вони і будуть мати короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати", – наголосив він.

Наскільки готова енергосистема

Хоча вірогідність терору критичної інфраструктури є високою, представники влади заявляють, що цьогоріч критичної ситуації вдасться уникнути.

Значну частину ушкоджень ліквідували, підготовлене резервне обладнання, ремонтні бригади пройшли навчання, об'єкти енергетики більш захищенні завдяки посиленню ППО, також створено інженерні укріплення.

Фото: енергетикам вдалося ліквідувати критичні ушкодження (Getty Images)

Напередодні опалювального сезону в Уряді відзвітували про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо для цього все необхідне", – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький у жовтні заявив, що в українській енергосистемі немає обмежень по мережі та транспортуванню електрики. Компанія готова транспортувати зимові обсяги. На його думку, через обстріли можуть бути складнощі, але система не розвалиться і продовжить працювати.

Інформацію щодо готовності до холодів підтвердили також в Міненерго. У повідомленні відомства йдеться, що взимку працюватимуть всі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України. Крім того, в резерві є додаткові потужності, які запустять в роботу в разі збільшення споживання та потреб в електроенергії.

Як захищатимуть енергооб'єкти

На енергооб'єктах України діятиме трирівневий захист від атак у вигляді інженерних укріплень.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про елементи такої системи захисту:

перший рівень – для захисту від вибухової хвилі чи непрямих атак "Шахедів" (габіони – мішки з піском, скріплені металевими клітками);

другий рівень – конструкції для захисту від прямого влучання дронів;

третій рівень – масштабні конструкції для комбінованого захисту від ударів ракет та "Шахедів".

Для убезпечення трансформаторів на підстанціях спорудили стіни з бетонних блоків. Також використовують циліндричні клітки, що наповнені піском та камінням. Про ці засоби захисту "на місцях" розповів прем'єр Денис Шмигаль виданню Financial Times. Голова Кабміну підкреслив, що такі блоки та клітки захищають у 80-90% випадків, особливо від дронів та їх уламків.

За рік протиповітряний захист України став значно міцнішим, і це має допомогти мінімізувати ушкодження від можливих атак окупантів. Проте міністр енергетики Герман Галущенко наголошує на необхідності подальшого посилення ППО, тому що це найкращий спосіб для надійного захисту енергосистеми.