Будет ли блэкаут в Украине. Что говорят власти о возможных графиках и отключениях

Разведка предупреждает о новых атаках РФ

В прошлом году российские войска массированно обстреливали объекты энергетики по всей Украине, из-за чего начались перебои со светом. Люди были вынуждены жить по графикам отключений.

Оккупанты, вероятно, будут пытаться повторить атаки по тому же сценарию этой зимой. В Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) предполагают, что россияне могли учесть опыт 2022 года, когда почти половину ракет они выпустили до наступления холодов. Поэтому в этом году атаки могут начаться со снижением температуры воздуха, чтобы нанести наибольший урон энергосистеме. Ведь чем ниже температура – тем больше нагрузка и тем более критичными могут быть повреждения.

К тому же, тактика ударов может отличаться. Как отмечают в ГУР, атаки будут не такими "примитивными". Украина усилила ПВО, а в ответ враг может применять больше баллистических ракет, которые сложнее сбивать, запускать одновременно дроны и ракеты.

Свет снова будет по графику?

На фоне прогнозов нового ракетного террора РФ в сети начали распространяться фейковые графики отключений света. Однако в Министерстве энергетики и "Укрэнерго" опровергли введение каких-либо ограничений для бытовых потребителей.

В Минэнерго назвали информацию о графиках частью ИПСО врага.

"Отмечаем: отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования", – говорится в сообщении ведомства.

В "Укрэнерго" официально заявили, что не планируют никаких ограничений потребления в ближайшее время – текущее состояние энергосистемы не дает никаких оснований вводить графики отключений.

Фото: графики введут только в случае массированных обстрелов энергетической инфраструктуры (Getty Images)

При этом в компании объяснили, что в Украине еще до войны каждый год утверждаются графики плановых и аварийных отключений электроэнергии на случай чрезвычайных ситуаций. Они нужны для того, чтобы у энергетиков был план действий на случай аварии, дефицита электроэнергии или иного форс-мажора.

Ограничения используются только в случае необходимости, и не нужно путать "утверждение" графиков с их "введением".

"График отключений – это порядок отключений линий электропередач облэнерго, которыми запитаны потребители, поочередно. График применяется только в случае возникновения необходимости. Это как расписание дежурства на случай чрезвычайной ситуации в организации или, например, план эвакуации при пожаре. Они должны быть в каждом офисе, но их наличие не означает, что чрезвычайная ситуация или пожар уже наступили", – добавили в "Укрэнерго".

При каких условиях возможен блэкаут

В Минэнерго называют три фактора, при которых может происходить отключение света:

массированные обстрелы украинских энергообъектов;

потенциальные повреждения критической инфраструктуры в результате атак врага;

фактор природы (повреждение при непогоде).

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в случае ударов по энергосистеме есть риск блэкаута, но обесточивание не будет длительным.

"Безусловно, если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный вред энергосистеме – возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели... они и будут иметь кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", – отметил он.

Насколько готова энергосистема

Хотя вероятность террора критической инфраструктуры высока, представители власти заявляют, что в этом году критической ситуации удастся избежать.

Значительная часть повреждений была ликвидирована, подготовлено резервное оборудование, ремонтные бригады прошли обучение, объекты энергетики более защищены благодаря усилению ПВО, также созданы инженерные укрепления.

Фото: энергетикам удалось ликвидировать критические повреждения (Getty Images)

В преддверии отопительного сезона в Кабмине отчитались о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять. Готовим для этого все необходимое", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в октябре заявил, что в украинской энергосистеме нет ограничений по сети и транспортировке электричества. Компания готова транспортировать зимние объемы. По его мнению, из-за обстрелов могут быть сложности, но система не развалится и продолжит работать.

Информацию о готовности к холодам подтвердили также в Минэнерго. В сообщении ведомства говорится, что зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины. Кроме того, в резерве есть дополнительные мощности, которые запустят в работу при увеличении потребления и потребности в электроэнергии.

Как будут защищать энергообъекты

На энергообъектах Украины будет действовать трехуровневая защита от атак в виде инженерных укреплений.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал об элементах такой системы защиты:

первый уровень – для защиты от взрывной волны или непрямых атак "Шахедов" (габионы – мешки с песком, скрепленные металлическими клетками);

второй уровень – конструкции для защиты от прямого попадания дронов;

третий уровень – масштабные конструкции для комбинированной защиты от ударов ракет и "Шахедов".

Для безопасности трансформаторов на подстанциях соорудили стены из бетонных блоков. Также используют цилиндрические клетки, наполненные песком и камнями. Об этих средствах защиты "на местах" рассказал премьер Денис Шмыгаль изданию Financial Times. Глава Кабмина подчеркнул, что такие блоки и клетки защищают в 80-90% случаев, особенно от дронов и их обломков.

За год противовоздушная защита Украины стала значительно сильнее, и это должно помочь минимизировать повреждения от возможных атак оккупантов. Однако министр энергетики Герман Галущенко отмечает необходимость дальнейшего усиления ПВО, поскольку это лучший способ для надежной защиты энергосистемы.