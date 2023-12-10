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Чи бойкотуватиме Україна Олімпіаду через допуск росіян: що каже міністр спорту

Україна, Неділя 10 грудня 2023 08:56
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Чи бойкотуватиме Україна Олімпіаду через допуск росіян: що каже міністр спорту Фото: Матвій Бідний (facebook com minmolodsport)
Автор: Наталія Юрченко

Україна поки не вирішила, чи буде відправляти спортсменів на Олімпійські ігри наступного року. Рішення будуть ухвалювати, враховуючи думку суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. міністра молоді та спорту України Матвія Бідного.

За його словами, рішення про бойкот Олімпіади будуть приймати з точки зору інтересів України.

"Це не просто спорт - це питання зовнішньої політики. Рішення про участь має виходити з інтересів нашої держави. Ми повинні зберігати холодний розум і приймати зважені рішення. Кожен спортсмен розуміє це", - сказав міністр.

Бідний додав, що рішення щодо Олімпіади буде зваженим, для цього у Мінмолодьспорту збираються комунікувати з суспільством.

Росіяни можуть поїхати на Олімпіаду-2024

Нагадаємо, 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів із Росії та Білорусі. Вони змагатимуться під нейтральним статусом, МОК вже затвердив їх емблему.

Україна зі свого боку розглядає бойкот Олімпіади, якщо туди допустять Росію та Білорусь. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту змагань.

Міністри закордонних справ Естонії та Литви вже засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян до Олімпійських ігор-2024. Німеччина зі свого боку закликала МОК "з обережністю" допускати росіян на Олімпіаду.

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