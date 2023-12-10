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Будет ли Украина бойкотировать Олимпиаду из-за допуска россиян: что говорит министр спорта

Украина, Воскресенье 10 декабря 2023 08:56
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Будет ли Украина бойкотировать Олимпиаду из-за допуска россиян: что говорит министр спорта Фото: Матвей Бедный (facebook com minmolodsport)
Автор: Наталья Юрченко

Украина пока не решила, будет ли отправлять спортсменов на Олимпийские игры в следующем году. Решение будут принимать, учитывая мнение общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного.

По его словам, решение о бойкоте Олимпиады будут принимать с точки зрения интересов Украины.

"Это не просто спорт - это вопрос внешней политики. Решение об участии должно исходить из интересов нашего государства. Мы должны сохранять холодный разум и принимать взвешенные решения. Каждый спортсмен понимает это", - сказал министр.

Бедный добавил, что решение по Олимпиаде будет взвешенным, для этого в Минмолодежьспорта собираются коммуницировать с обществом.

Россияне могут уехать на Олимпиаду-2024

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетов из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом, МОК уже утвердил их эмблему.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Беларусь. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту соревнований.

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы уже осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024. Германия со своей стороны призвала МОК "с осторожностью" допускать россиян на Олимпиаду.

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Российская Федерация Министерство молодежи и спорта
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