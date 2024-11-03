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Чи безпечно щепитись під час вагітності: відповідь МОЗ

Неділя 03 листопада 2024 15:42
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Чи безпечно щепитись під час вагітності: відповідь МОЗ Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Час вагітності - це важливий етап, коли піклування про здоров'я жінки та її майбутнього малюка стає основним пріоритетом. Однак в цей період природно відбувається послаблення імунної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Центру громадського здоров’я.

Зміни в організмі під час вагітності послаблюють захисні сили жінки, що підвищує її чутливість до важких інфекцій. У таких випадках на допомогу приходить вакцинація, яка не лише забезпечує захист для майбутньої матері, а й для дитини, яку вона виношує. Завдяки щепленню вагітна жінка отримує необхідний імунітет, що передається і малюку.

Вакцинація під час вагітності проти таких захворювань, як кашлюк, дифтерія, правець і грип, дозволяє передати дитині антитіла через плаценту. Це забезпечує їй захист від небезпечних інфекцій ще до народження і в перші місяці життя. Крім того, ці антитіла передаються малюку під час грудного вигодовування, додаючи додатковий рівень захисту.

Чи безпечно вакцинуватися

Наукові дослідження підтверджують безпечність вакцинації для вагітних жінок і матерів, які годують грудьми. Це активно рекомендують у багатьох країнах, зокрема й в Україні.

Зокрема, щеплення від кашлюка рекомендується після 16-го тижня вагітності, переважно в період між 27-м і 36-м тижнями, навіть якщо вакцинація вже проводилася раніше. Вакцинація проти грипу можлива на будь-якому етапі вагітності. Також варто подбати про вакцинацію близьких, які будуть у тісному контакті з новонародженим.

Згідно з Національним календарем щеплень, вакцинація малюків розпочинається у віці 2, 4 та 6 місяців, з подальшою ревакцинацією у 18 місяців.

Де вакцинуватися

Звертайтеся до свого сімейного лікаря або відвідайте найближчий медичний заклад, щоб детально обговорити вакцинацію під час вагітності. Вакцини за Національним календарем, зокрема проти дифтерії та правця, надаються безкоштовно.

Для захисту від кашлюка застосовується комбінована вакцина, яка також охоплює дифтерію та правець. Водночас щеплення від кашлюка та грипу не входять до переліку обов’язкових у Національному календарі щеплень, тому їхня вартість не покривається державою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, кому та коли слід робити ревакцинацію.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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