Безопасно ли прививаться во время беременности: ответ Минздрава

Время беременности - это важный этап, когда забота о здоровье женщины и ее будущего малыша становится основным приоритетом. Однако в этот период естественно происходит ослабление иммунной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра общественного здоровья.

Изменения в организме во время беременности ослабляют защитные силы женщины, что повышает ее чувствительность к тяжелым инфекциям. В таких случаях на помощь приходит вакцинация, которая не только обеспечивает защиту для будущей матери, но и для ребенка, которого она вынашивает. Благодаря прививке беременная женщина получает необходимый иммунитет, который передается и малышу.

Вакцинация во время беременности против таких заболеваний, как коклюш, дифтерия, столбняк и грипп, позволяет передать ребенку антитела через плаценту. Это обеспечивает ему защиту от опасных инфекций еще до рождения и в первые месяцы жизни. Кроме того, эти антитела передаются малышу во время грудного вскармливания, добавляя дополнительный уровень защиты.

Безопасно ли вакцинироваться

Научные исследования подтверждают безопасность вакцинации для беременных женщин и кормящих матерей. Это активно рекомендуют во многих странах, в том числе и в Украине.

В частности, прививка от коклюша рекомендуется после 16-й недели беременности, преимущественно в период между 27-й и 36-й неделями, даже если вакцинация уже проводилась ранее. Вакцинация против гриппа возможна на любом этапе беременности. Также стоит позаботиться о вакцинации близких, которые будут в тесном контакте с новорожденным.

Согласно Национальному календарю прививок, вакцинация малышей начинается в возрасте 2, 4 и 6 месяцев, с последующей ревакцинацией в 18 месяцев.

Где вакцинироваться

Обращайтесь к своему семейному врачу или посетите ближайшее медицинское учреждение, чтобы подробно обсудить вакцинацию во время беременности. Вакцины по Национальному календарю, в частности против дифтерии и столбняка, предоставляются бесплатно.

Для защиты от коклюша применяется комбинированная вакцина, которая также охватывает дифтерию и столбняк. В то же время прививки от коклюша и гриппа не входят в перечень обязательных в Национальном календаре прививок, поэтому их стоимость не покрывается государством.