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Чи безпечно робити кілька щеплень в один день: відповідь МОЗ

Фото: чи безпечно робити кілька щеплень в один день (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Введення кількох вакцин одночасно є стандартною світовою практикою, яка допомагає швидше отримати необхідний захист та зменшити кількість візитів до лікаря. Але є одне "але".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МОЗ.

"Численні дослідження довели, що це абсолютно безпечно і не викликає додаткових побічних реакцій", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як кажуть в МОЗ, не всі вакцини можна комбінувати. А саме:

  • вакцину від COVID-19 можна вводити одночасно лише з неактивованою вакциною від грипу. З усіма іншими щепленнями потрібно дотримуватися інтервалу мінімум у два тижні;
  • акцину БЦЖ вводять з інтервалом в один місяць з іншими, крім вакцини від гепатиту B.

Нагадаємо, що раніше в Україні оновили схеми вакцинації від СOVID-19 та дозволили другу бустерну дозу для всіх.

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