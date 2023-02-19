Чи безпечно робити кілька щеплень в один день: відповідь МОЗ

Введення кількох вакцин одночасно є стандартною світовою практикою, яка допомагає швидше отримати необхідний захист та зменшити кількість візитів до лікаря. Але є одне "але".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МОЗ.

"Численні дослідження довели, що це абсолютно безпечно і не викликає додаткових побічних реакцій", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як кажуть в МОЗ, не всі вакцини можна комбінувати. А саме: