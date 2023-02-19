Безопасно ли делать несколько прививок в один день: ответ Минздрава

Введение нескольких вакцин одновременно является стандартной мировой практикой, которая помогает быстрее получить необходимую защиту и уменьшить количество визитов к врачу. Но есть одно "но".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минздрава.
"Многочисленные исследования доказали, что это абсолютно безопасно и не вызывает дополнительных побочных реакций", - говорится в сообщении.
При этом, как говорят в Минздраве, не все вакцины можно комбинировать. А именно:
Напомним, что ранее в Украине обновили схемы вакцинации от СOVID-19 и разрешили вторую бустерную дозу для всех.
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