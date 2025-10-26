Чи безпечне повітря в Київській області після обстрілів: відповідь КОВА

Жителям Києва та області не варто перейматись про стан повітря після нічних обстрілів. Атмосферне повітря від ранку безпечне для здоров’я, перевищень хімічних і біологічних речовин не зафіксовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КОВА.
"Стан атмосферного повітря в Київській області - безпечний для здоров’я. Перевищень допустимих норм вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не виявлено", - зазначили в адміністрації.
Рівень гамма-випромінювання по області відповідає природному фону.
Зазначено, що спостереження здійснюються на 13 пунктах моніторингу у населених пунктах: Бровари, Біла Церква, Переяслав, Ірпінь, Вишневе, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Іванків, Васильків, селищі Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.
Моніторингові пости у Борисполі, Вишгороді та Богуславі тимчасово перебувають на технічному обслуговуванні - проводиться повірка вимірювальних приладів.
Система моніторингу довкілля працює цілодобово в автоматичному режимі, за умови безперебійного електроживлення обладнання.
"Погодні умови сприяють перебуванню на відкритому повітрі. Воно чисте та безпечне", - підкреслили в адміністрації.
В Києві станом на 11:00 стан повітря оцінюється, як добрий. А забруднень вище норми не виявлено.
Зауважимо, що в ніч на 26 жовтня росіяни завдали по столиці удари безпілотниками. Починаючи з 02:30 у місті неодноразово було чути вибухи та роботу ППО. Водночас військові інформували, що група дронів вже безпосередньо над Києвом.
Відбій оголосили приблизно через годину після початку тривоги. Однак за цей час ворожі дрони встигли наробити лиха.
Під ударом цієї ночі опинилися Деснянський та Оболонський райони столиці.
Ба більше, станом на 04:22 в столиці вже було 26 потерпілих. Причому шестеро з них - це діти.
Детальніше про наслідки ворожого удару, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.