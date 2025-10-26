Чи безпечне повітря в Київській області після обстрілів: відповідь КОВА

Удари РФ по Києву

Зауважимо, що в ніч на 26 жовтня росіяни завдали по столиці удари безпілотниками. Починаючи з 02:30 у місті неодноразово було чути вибухи та роботу ППО. Водночас військові інформували, що група дронів вже безпосередньо над Києвом.

Відбій оголосили приблизно через годину після початку тривоги. Однак за цей час ворожі дрони встигли наробити лиха.

Під ударом цієї ночі опинилися Деснянський та Оболонський райони столиці.

Ба більше, станом на 04:22 в столиці вже було 26 потерпілих. Причому шестеро з них - це діти.

