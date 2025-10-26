Безопасен ли воздух в Киевской области после обстрелов: ответ КОВА

Удары РФ по Киеву

Заметим, что в ночь на 26 октября россияне нанесли по столице удары беспилотниками. Начиная с 02:30 в городе неоднократно были слышны взрывы и работа ПВО. В то же время военные информировали, что группа дронов уже непосредственно над Киевом.

Отбой объявили примерно через час после начала тревоги. Однако за это время вражеские дроны успели наделать беды.

Под ударом этой ночью оказались Деснянский и Оболонский районы столицы.

Более того, по состоянию на 04:22 в столице уже было 26 пострадавших. Причем шестеро из них - это дети.

