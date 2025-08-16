Чи безпечна ваша вода: якість в Україні перевірятимуть за новими правилами

Новий моніторинг покаже, де вода не відповідає стандартам і може загрожувати здоров’ю. Це дозволить швидше реагувати на небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт документа, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.
Міністерство розвитку громад та територій розробило проєкт наказу, який передбачає затвердження рекомендованих індикаторних показників для державного моніторингу у сферах питної води, централізованого водопостачання та водовідведення.
Документ має на меті забезпечити єдиний підхід до збору та аналізу даних у цих сферах.
Згідно з проєктом, підприємства водопостачання та водовідведення будуть вносити дані до спеціальної інформаційно-аналітичної платформи.
Серед показників, які відстежуватимуться:
У разі аварійних або надзвичайних ситуацій підприємства також мають повідомляти про них у платформу.
В уряді очікують, що впровадження індикаторів дозволить отримувати об’єктивну оцінку стану систем та якості води в Україні, а також оперативно реагувати на проблеми на місцевому рівні.
Проєкт наказу також містить формули для розрахунку індикаторів і перелік даних, необхідних для їх визначення - від загальної інформації про підприємства до технічних характеристик об’єктів і обсягів капітальних інвестицій.
Нагадаємо, в Україні після початку війни був запроваджений мораторій на підвищення тарифів на газ та тепло. Щодо централізованого водопостачання та централізованого водовідведення мораторій не діє.
Міністерство розвитку громад та територій України пропонує внести зміни до рекомендацій уряду щодо тарифів на воду та водопостачання. Це може призвести до підвищення тарифів для населення.