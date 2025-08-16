Чи безпечна ваша вода: якість в Україні перевірятимуть за новими правилами

Нові стандарти контролю якості питної води

Міністерство розвитку громад та територій розробило проєкт наказу, який передбачає затвердження рекомендованих індикаторних показників для державного моніторингу у сферах питної води, централізованого водопостачання та водовідведення.

Документ має на меті забезпечити єдиний підхід до збору та аналізу даних у цих сферах.

Що пропонують змінити

Згідно з проєктом, підприємства водопостачання та водовідведення будуть вносити дані до спеціальної інформаційно-аналітичної платформи.

Серед показників, які відстежуватимуться:

якість води за хімічними, бактеріологічними та радіологічними параметрами;

технічний стан систем водопостачання та водовідведення;

обсяги очищення та повторного використання стічних вод;

стан надання послуг споживачам.

У разі аварійних або надзвичайних ситуацій підприємства також мають повідомляти про них у платформу.

Очікувані результати

В уряді очікують, що впровадження індикаторів дозволить отримувати об’єктивну оцінку стану систем та якості води в Україні, а також оперативно реагувати на проблеми на місцевому рівні.

Проєкт наказу також містить формули для розрахунку індикаторів і перелік даних, необхідних для їх визначення - від загальної інформації про підприємства до технічних характеристик об’єктів і обсягів капітальних інвестицій.