Безопасна ли ваша вода: качество в Украине будут проверять по новым правилам

Фото: правительство вводит новый контроль качества воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новый мониторинг покажет, где вода не соответствует стандартам и может угрожать здоровью. Это позволит быстрее реагировать на опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.

Новые стандарты контроля качества питьевой воды

Министерство развития общин и территорий разработало проект приказа, который предусматривает утверждение рекомендованных индикаторных показателей для государственного мониторинга в сферах питьевой воды, централизованного водоснабжения и водоотведения.

Документ имеет целью обеспечить единый подход к сбору и анализу данных в этих сферах.

Что предлагают изменить

Согласно проекту, предприятия водоснабжения и водоотведения будут вносить данные в специальную информационно-аналитическую платформу.

Среди показателей, которые будут отслеживаться:

  • качество воды по химическим, бактериологическим и радиологическим параметрам;
  • техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения;
  • объемы очистки и повторного использования сточных вод;
  • состояние предоставления услуг потребителям.

В случае аварийных или чрезвычайных ситуаций предприятия также должны сообщать о них в платформу.

Ожидаемые результаты

В правительстве ожидают, что внедрение индикаторов позволит получать объективную оценку состояния систем и качества воды в Украине, а также оперативно реагировать на проблемы на местном уровне.

Проект приказа также содержит формулы для расчета индикаторов и перечень данных, необходимых для их определения - от общей информации о предприятиях до технических характеристик объектов и объемов капитальных инвестиций.

 

 

Напомним, в Украине после начала войны был введен мораторий на повышение тарифов на газ и тепло. Относительно централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода мораторий не действует.

Министерство развития общин и территорий Украины предлагает внести изменения в рекомендации правительства по тарифам на воду и водоснабжение. Это может привести к повышению тарифов для населения.

