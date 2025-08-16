Безопасна ли ваша вода: качество в Украине будут проверять по новым правилам

Новый мониторинг покажет, где вода не соответствует стандартам и может угрожать здоровью. Это позволит быстрее реагировать на опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.
Министерство развития общин и территорий разработало проект приказа, который предусматривает утверждение рекомендованных индикаторных показателей для государственного мониторинга в сферах питьевой воды, централизованного водоснабжения и водоотведения.
Документ имеет целью обеспечить единый подход к сбору и анализу данных в этих сферах.
Согласно проекту, предприятия водоснабжения и водоотведения будут вносить данные в специальную информационно-аналитическую платформу.
Среди показателей, которые будут отслеживаться:
В случае аварийных или чрезвычайных ситуаций предприятия также должны сообщать о них в платформу.
В правительстве ожидают, что внедрение индикаторов позволит получать объективную оценку состояния систем и качества воды в Украине, а также оперативно реагировать на проблемы на местном уровне.
Проект приказа также содержит формулы для расчета индикаторов и перечень данных, необходимых для их определения - от общей информации о предприятиях до технических характеристик объектов и объемов капитальных инвестиций.
Напомним, в Украине после начала войны был введен мораторий на повышение тарифов на газ и тепло. Относительно централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода мораторий не действует.
Министерство развития общин и территорий Украины предлагает внести изменения в рекомендации правительства по тарифам на воду и водоснабжение. Это может привести к повышению тарифов для населения.