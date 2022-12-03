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Чи Байден таки готовий зустрітися з Путіним для переговорів: у Держдепі пояснили позицію США

Фото: Представник Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Олег Васьків

Джо Байден буде готовий зустрітися з Володимиром Путіним для перемовин про мир в Україні, якщо Росія продемонструє готовність покласти край війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Державного департаменту США Неда Прайса під час брифінгу 2 грудня.

"Те, що сказав президент Байден, - це якщо Путін готовий припинити цю війну в Україні, ми зі свого боку готові долучитися до дипломатії. Включно з можливими переговорами (Байдена - ред.) з Путіним", - зазначив дипломат.

Прайс підкреслив, що водночас Сполучені Штати проводитимуть такі переговори у тісній координації із союзниками по НАТО та Києвом.

"Нічого про Україну без України", - вказав посадовець основний принцип і вкотре підтвердив, що США ніколи не визнають спроб незаконної анексії Росією українських територій, окупуваних після 2014 року.

Проте, за його словами, Москва зараз дуже чітко дає зрозуміти, що не налаштована на конструктивний діалог та дипломатію.

"Тож разом із нашими партнерами і союзниками ми зосереджені на тому, аби притягнути РФ до відповідальності за її злодіяння, підтримати Україну в зусиллях захиститися від агресії, а також зменшити для решти світу вплив війни, розв’язаної Путіним", - підсумував представник Держдепу.

Нагадаємо, Байден заявив, що погодиться на переговори з Путіним, якщо той закінчить війну проти України.

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