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Не 99 тисяч. У ЗСУ відреагували на дані Forbes про втрати Росії у битві за Часів Яр

Фото: спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин (Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця")
Автор: Данило Крамаренко

Дані Forbes про те, що Росія у битві за Часів Яр нібито втратила до 99 тисяч військових, надто завищені. За оцінками військових, ворожі втрати за три місяці - близько 5 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-стратегічного угрупування військ "Хотиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

Зазначимо, днями на Forbes вийшов матеріал з оцінками експертів про те, що російські війська захопили мікрорайон Канал у Часовому Яру ціною втрати 99 тисяч убитих і поранених військових.

За словами Волошина, цифра близька до реальності у тому плані, що експерти та аналітики приписали її всій лінії бойового зіткнення на Сході за три місяці.

Зокрема, у зоні відповідальності "Хортиці" ворожі втрати склали:

  • квітень - понад 24 тисячі
  • травень - майже 26 тисяч
  • червень - майже 32 тисячі

"Я не стану сперечатися з експертами. Але щодо Часового Яру цифра надто велика. Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону Канал складає близько 5 тисяч... особового складу російського було знищено, поховано у посадках", - додав Волошин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ під тиском окупантів вимушено відійшли з мікрорайону Канал на вигідніші позиції. Утримувати його не доцільно, оскільки це несе загрози життю та здоров'ю військовослужбовців. Позиції захисників Часового Яру були зруйновані.

Також раніше з'явилося відео, на якому видно, що мікрорайон Канал перетворився на купу попелу.

 

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