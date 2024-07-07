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Не 99 тысяч. В ВСУ отреагировали на данные Forbes о потерях России в битве за Часов Яр

Фото: спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин (Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица")
Автор: Данила Крамаренко

Данные Forbes о том, что Россия в битве за Часов Яр якобы потеряла до 99 тысяч военных, слишком завышены. По оценкам военных, вражеские потери за три месяца конкретно здесь около 5 тысяч, и в районе 82 тысяч - на восточных направлениях в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хотица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

Отметим, на днях на Forbes вышел материал с оценками экспертов о том, что российские войска захватили микрорайон Канал в Часов Яре ценой потери 99 тысяч убитых и раненых военных.

По словам Волошина, цифра близка к реальности в том плане, что эксперты и аналитики приписали ее всей линии боевого столкновения на Востоке за три месяца.

В частности, в зоне ответственности "Хортицы" вражеские потери составили:

  • апрель - более 24 тысяч
  • май - почти 26 тысяч
  • июнь - почти 32 тысячи

"Я не стану спорить с экспертами. Но по Часов Яру цифра слишком велика. Там цифра за все время активной вражеской операции по уничтожению микрорайона Канал составляет около 5 тысяч… личного состава российского было уничтожено, похоронено в посадках", - добавил Волошин.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ под давлением оккупантов вынужденно отошли из микрорайона Канал на более выгодные позиции. Удерживать его не целесообразно, поскольку это несет угрозы жизни и здоровью военнослужащих. Позиции защитников Часов Яра были разрушены.

Также ранее появилось видео, на котором видно, что микрорайон Канал превратился в груду пепла.

 

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