Не 99 тысяч. В ВСУ отреагировали на данные Forbes о потерях России в битве за Часов Яр

Отметим, на днях на Forbes вышел материал с оценками экспертов о том, что российские войска захватили микрорайон Канал в Часов Яре ценой потери 99 тысяч убитых и раненых военных.

По словам Волошина, цифра близка к реальности в том плане, что эксперты и аналитики приписали ее всей линии боевого столкновения на Востоке за три месяца.

В частности, в зоне ответственности "Хортицы" вражеские потери составили:

апрель - более 24 тысяч

май - почти 26 тысяч

июнь - почти 32 тысячи

"Я не стану спорить с экспертами. Но по Часов Яру цифра слишком велика. Там цифра за все время активной вражеской операции по уничтожению микрорайона Канал составляет около 5 тысяч… личного состава российского было уничтожено, похоронено в посадках", - добавил Волошин.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ под давлением оккупантов вынужденно отошли из микрорайона Канал на более выгодные позиции. Удерживать его не целесообразно, поскольку это несет угрозы жизни и здоровью военнослужащих. Позиции защитников Часов Яра были разрушены.

Также ранее появилось видео, на котором видно, что микрорайон Канал превратился в груду пепла.