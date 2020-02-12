Чотирнадцятьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт

Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Більшість засідань проходили в закритому режимі

Чотирнадцятьом фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" на місяць продовжили арешт у СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Кіровський районний суд російського Ростова-на-Дону до 15 березня продовжив запобіжний захід Асану Яникову, Аліму Карімову, Акіму Бекірову, Іззету Абдуллаєву і Сеитвели Сейтабдиеву.

Аналогічне рішення винесли Жовтневий районний Ростова-на-Дону і Таганрозький міський суди, залишивши під вартою Ерфана Османова і Сейрана Муртазу.

В підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя, а також Верховному суді Криму було продовжено запобіжний захід Сервету Газієву, Енверу Аметова, Шабану Умерову, Тофику Абдулгазиеву, Рустема Шейхалиеву, Белялу Аділову і Ескендеру Сулейманову.

Всі засідання крім одного - в Київському районному суді Сімферополя - проходили в закритому режимі.

Раніше в аннексированном Криму "Київський районний суд Сімферополя" продовжив запобіжний захід фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" до 15 березня 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що фігуранта першого сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва містять в російському СІЗО в Ростовській області з порушенням прав.