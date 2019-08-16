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Замглавы Нацполиции ушел в отставку

Новости » Политика    16.08.2019 - 22:27
Замглавы Нацполиции ушел в отставку
Фото: Константин Бушуев (npu.gov.ua)

Константин Бушуев подал в отставку 16 августа

Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев ушел в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бушуева в Facebook.

Он отметил, что работа в полиции "огромный период жизни, который сегодня подошел к концу".

"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - сообщил Бушуев.

Кроме того, он отметил, что верит в философию, которую заложила Хатия Деканоидзе в построение новой полиции.

"Верю, что философия заложенная в 2015 году Хатией Деканоидзе в процесс построения новой полиции, - все-таки найдет отображение в подходах нацпола. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Виталия Глуховерю уволили с должности главы управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Глуховерю уволил глава НПУ Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Кроме того, Госбюро расследований сообщило, что открыто уголовное дело по факту превышения власти и служебных полномочий начальником полиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей.

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