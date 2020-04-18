Запрет работы рынков: четыре области до сих пор не выполнили решение Минздрава

Несмотря на решение Министерства здравоохранения об усилении карантинных ограничений, в четырех областях Украины рынки продолжают частично работать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

В ОП рассказали, что сегодня состоялось совещание с участием руководителя президентского офиса Андрея Ермака и министра внутренних дел Арсена Авакова относительно закрытия рынков.

Отмечается, что на совещании были обсуждены вопросы ускорения выполнения решения правительства о закрытии рынков, которые продолжают частично работать в четырех областях Украины.

Напомним, 14 апреля Министерство здравоохранения повторно запретило работу рынков на время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса в Украине. Решение было принято в связи с фактами нарушений противоэпидемических мер во время торговли.

Позже главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что сначала рынкам разрешили работать, чтобы обеспечить доступ к пищевым продуктам малообеспеченным слоям населения. Однако из-за роста случаев нарушения санитарных норм было решено запретить их работу.