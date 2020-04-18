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Заборона роботи ринків: чотири області досі не виконали рішення МОЗ

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 20:52
Заборона роботи ринків: чотири області досі не виконали рішення МОЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ринки досі працюють у чотирьох областях України

Попри рішення Міністерства охорони здоров'я про посилення карантинних обмежень, у чотирьох областях України ринки продовжують частково працювати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

В ОП розповіли, що сьогодні відбулася нарада за участі керівника президентського офісу Андрія Єрмака та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо закриття ринків.

Зазначається, що на нараді було обговорено питання прискорення виконання рішення уряду про закриття ринків, які продовжують частково працювати у чотирьох областях України.

Нагадаємо, 14 квітня Міністерство охорони здоров'я повторно заборонило роботу ринків на час карантину, введеного через спалах коронавірусу в Україні. Рішення було ухвалено у зв'язку з фактами порушень протиепідемічних заходів під час торгівлі.

Пізніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що спочатку ринкам дозволили працювати, щоб забезпечити доступ до харчових продуктів малозабезпеченим верствам населення. Однак через зростання випадків порушення санітарних норм було вирішено заборонити їх роботу.

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