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В четырех областных центрах школьники продолжат обучение летом

Автор: РБК-Украина

В Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницком продлили срок учебного года для школьников. Занятия будут проходить в июне.

Об этом сообщает сайт МОН "Новая украинская школа".

Так, обучение будет продолжаться:

  • в Сумах - до 11 июня;
  • в Черкассах - до 8 июня;
  • в Хмельницком - до 11 июня;
  • некоторые начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или 14 июня.

Ранее сообщалось, что киевские школьники заканчивать учебный год в положенное время без изменений.

О том, вернется ли образование к привычным допандемическим условиям читайте в материале РБК-Украина "Назад в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина".

РБК-Украина также писало, что ранее в Раде допустили, что на нынешнем внешнем независимом оценивании могут изменить пороговый балл. Эксперты, которые устанавливают пороговый балл, принимают во внимание тот факт, что учебный год проходил в непривычном режиме, дети посещали школы эпизодически.

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