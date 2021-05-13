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Діти

У чотирьох обласних центрах школярі продовжать навчання влітку

Автор: РБК-Україна

У Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому продовжили термін навчального року для школярів. Заняття проходитимуть в червні.

Про це повідомляє сайт МОН "Нова українська школа".

Так, навчання триватиме:

  • у Сумах - до 11 червня;
  • у Черкасах - до 8 червня;
  • у Хмельницькому - до 11 червня;
  • деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo 14 чеpвня.

Раніше повідомлялося, що київські школярі закінчуватимуть навчальний рік у належний час без змін.

Про те, чи повернеться освіта до звичних допандемічних умов читайте в матеріалі РБК-Україна "Назад у школу. Чи зможуть діти в Україні навчатися, як до карантину".

РБК-Україна також писало, що раніше у Раді допустили, що на цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні можуть змінити пороговий бал. Експерти, які встановлюють пороговий бал, беруть до уваги той факт, що навчальний рік відбувався у незвичному режимі, діти відвідували школи епізодично.

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