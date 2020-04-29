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В Ростове-на-Дону 8 мая состоится заседание суда

Четырех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" готовят к этапу в Россию, где должно состояться судебное заседание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правозащитной группы "Крымская солидарность" в Facebook.

По данным правозащитников, судебное заседание для рассмотрения дела по существу в отношении Ленура Халилова, Руслана Нагаева, Руслана Месутова и Эльдара Кантимирова было назначено на 8 мая. Заседание состоится в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, поэтому 30 апреля может начаться этапирование всех четырех незаконно удерживаемых крымских татар.

"После судебного заседания я пообщался со своим подзащитным Кантимировым. Он объяснил мне, что якобы сотрудники СИЗО, конвойная служба, которая выводила их сегодня, сообщили предварительно, что возможно в четверг будет этапирование наших подзащитных в город Ростов-на-Дону. Или доедут они до этого времени до Ростова, нам неизвестно, но если доедут, значит 8 мая будет заседание", - рассказал адвокат.

Напомним, ранее в украинском Министерстве иностранных дел сообщали, что на территории России и оккупированного Крыма незаконно удерживаются по политическим мотивам около 120 граждан Украины. Большинство политических заключенных - крымские татары, которые выступают против оккупационных властей в Крыму.

Также РБК-Украина писало, что 25 марта Ростовский областной суд и оккупационный Верховный суд Крыма продлили срок незаконного содержания под стражей 18 фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".