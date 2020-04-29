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У Ростові-на-Дону 8 травня відбудеться засідання суду

Чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" готують до етапу в Росію, де має відбутися судове засідання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку правозахисної групи "Кримська солідарність" у Facebook.

За даними правозахисників, судове засідання для розгляду справи по суті щодо Ленура Халілова, Руслана Нагаєва, Руслана Месутова та Ельдара Кантимірова було призначено на 8 травня. Засідання відбудеться в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону, тому 30 квітня може початися етапування всіх чотирьох незаконно утримуваних кримських татар.

"Після судового засідання я поспілкувався зі своїм підзахисним Кантиміровим. Він пояснив мені, що начебто співробітники СІЗО, конвойна служба, яка виводила їх сьогодні, повідомили попередньо, що можливо в четвер буде етапування наших підзахисних в місто Ростов-на-Дону. Чи доїдуть вони до цього часу до Ростова, нам невідомо, але якщо доїдуть, значить 8 травня буде засідання", - розповів адвокат.

Нагадаємо, раніше в українському Міністерстві закордонних справ повідомляли, що на території Росії та окупованого Криму незаконно утримуються з політичних мотивів близько 120 громадян України. Більшість політичних в'язнів - кримські татари, які виступають проти окупаційної влади в Криму.

Також РБК-Україна писало, що 25 березня Ростовський обласний суд та окупаційний Верховний суд Криму продовжили термін незаконного утримання під вартою 18 фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".