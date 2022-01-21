Четырех человек, помогавших Саакашвили попасть в Грузию, освободили под залог
Тбилисский суд в пятницу, 21 января, освободил под залог четверых человек, которых обвинили в содействии тайного пересечения границы третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили. Решение о назначении залога принял судья Георгий Кератишвили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".
"Тбилисский городской суд сегодня освободил из зала под залог четверых человек, которых обвинили в содействии тайного пересечения границы экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили", - пишет издание.
За сокрытие этого преступления задержали четырех человек - Элгуджу Цомая - владельца трейлера, на котором Саакашвили въехал в Грузию из Украины на пароме, его напарника Георгия Нариманидзе, а также сотрудников таможни порта Поти, отца и сына Зураба и Шалву Цоцория. Элгудже Цомая также предъявили обвинение в оказании Саакашвили помощи в незаконном пересечении границы.
Решение о назначении залога принял судья Георгий Кератишвили.
В частности, обвиняемым Элгудже Цомая, Шалве и Зурабу Цоцория и Георгию Нариманидзе была изменена мера пресечения с предварительного заключения на залог в размере 5 тысяч лари (1,6 тысяч долларов) каждому. Указанную сумму они должны уплатить в течение месяца.
По словам прокурора Левана Вепхвадзе, обвиняемые уже признали свою вину, поэтому обвинение согласилось с ходатайством защиты.
"Одним из важных новых обстоятельств является то, что доказательства стороны обвинения защита превратила в бесспорные. Подсудимые признались в совершении преступного деяния, исходя из этого, на основании ходатайства стороны защиты сторона обвинения дала согласие и полагает, что менее строгая мера пресечения обеспечит их надлежащее поведение, и судья назначил залог в размере 5 тысяч лари", - сказал Вепхвадзе.
Обвиняемые после освобождения из зала суда не стали комментировать решение судьи.
Отметим, по данным следствия, Саакашвили приехал в Грузию паромом, в груженном молочной продукцией трейлере, который принадлежал Цомая. Цомая специально для этого отправился в Украину. Его задержали 2 октября, на второй день после ареста экс-президента.
Именно в доме Цомая в селе Тквири Абашского района Саакашвили сделал первую остановку, а затем отправился в Тбилиси и поселился в квартире на окраине столице, которая также принадлежала Цомая. Он также сопровождал экс-президента в поездках в Батуми и Тбилиси.
В морском порту Поти, куда прибыл паром, Саакашвили и Цомая ждали сотрудники порта Шалва и Зураб Цоцория на своей машине. На этой машине Саакашвили и Цомая и отправились в село Тквири.
Что касается Георгия Нариманидзе, он отвез Саакашвили и Цомая на трейлере в Тбилиси.
Все задержанные 28 декабря признали вину. Их дело рассматривается отдельно от обвинения Саакашвили.
Напомним, 20 января грузинская прокуратура отказалась признать третьего президента Михеила Саакашвили пострадавшим. По мнению прокуроров, требование его адвокатов безосновательно.
Михеил Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили - о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.