Чотири температурні рекорди: червень у Києві увійшов до десятки найтепліших в історії
Середньомісячна температура повітря у червні 2022 року в Києві дорівнювала 21,7 градусів тепла. Це на 2,2 градусів вище за кліматичну норму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
За даним кліматологів, у першому місяці літа було зафіксовано чотири температурні рекорди, він став сьомим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень.
Найхолодніше у Києві було 22 червня, коли мінімальна температура опустилась до 11,8 градусів тепла, а найтепліше - 29 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 34,4 градусів тепла, встановивши таким чином температурний рекорд.
Червень виявився скупим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 42 мм, або 57% кліматичної норми.
Нагадаємо, у липні 2022 року середня місячна температура повітря передбачається 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19 градусів). Це на 1,5-2 градусів вище за норму
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