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Чотири температурні рекорди: червень у Києві увійшов до десятки найтепліших в історії

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Україна, Субота 02 липня 2022 14:00
Чотири температурні рекорди: червень у Києві увійшов до десятки найтепліших в історії Фото: за місяць в Києві встановлено чотири рекорди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря у червні 2022 року в Києві дорівнювала 21,7 градусів тепла. Це на 2,2 градусів вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даним кліматологів, у першому місяці літа було зафіксовано чотири температурні рекорди, він став сьомим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень.

Найхолодніше у Києві було 22 червня, коли мінімальна температура опустилась до 11,8 градусів тепла, а найтепліше - 29 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 34,4 градусів тепла, встановивши таким чином температурний рекорд.

Червень виявився скупим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 42 мм, або 57% кліматичної норми.

Нагадаємо, у липні 2022 року середня місячна температура повітря передбачається 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19 градусів). Це на 1,5-2 градусів вище за норму

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