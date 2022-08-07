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Четыре судна получили разрешение на выход из украинских портов, - ООН

Фото: четыре судна получили разрешение на выход из украинских портов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В ООН сообщили, что Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов 7 августа четырех судов с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

По информации ООН, четыре судна отплывают из Черноморска и Одессы с 161 084 тоннами продовольствия. Еще один сухогруз, MV OSPREY S, стоит на якоре близ Стамбула, оно получило разрешение прибыть в порт Черноморска.

Отмечается, что сухогрузы MV GLORY и MV RIVA WIND везут в Турцию более 100 тысяч тонн кукурузы, судно MV STAR HELENA везет в Китай 45 тысяч тонн муки, а судно MV MUSTAFA NECATI доставит в Италию 6 тысяч тонн подсолнечного масла. Все корабли досмотрят в Турции.

Напомним, вчера стало известно, что эти три сухогруза с украинским зерном утром отправились из портов Одессы. Это первый такой караван в рамках зерновой сделки. Конечное назначение каждого судна отдельное - это Турция, Великобритания и Ирландия.

Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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ООН