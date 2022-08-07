Чотири судна отримали дозвіл на вихід з українських портів, - ООН

За інформацією ООН, чотири судна відпливають з Чорноморська і Одеси з 161 084 тоннами продовольства. Ще один суховантаж, MV OSPREY S, стоїть на якорі поблизу Стамбула, воно отримало дозвіл прибути в порт Чорноморська.

Відзначається, що суховантажі MV GLORY і MV RIVA WIND везуть до Туреччини понад 100 тисяч тонн кукурудзи, судно Mv STAR HELENA везе в Китай 45 тисяч тонн борошна, а судно Mv Mustafa NECATI доставить до Італії 6 тисяч тонн соняшникової олії. Всі кораблі додивляться в Туреччині.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ці три суховантажі з українським зерном вранці вирушили з портів Одеси. Це перший такий караван в рамках зернової угоди. Кінцеве призначення кожного судна окреме-це Туреччина, Великобританія та Ірландія.

Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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