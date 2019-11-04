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Чотири країни підтримали продовження персональних санкцій ЄС проти РФ

Новини » Політика     04.11.2019 - 18:20
Чотири країни підтримали продовження персональних санкцій ЄС проти РФ
Ілюстративне фото (European Union 2015 - European Parliament)

Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна підтримали продовження персональних санкцій проти РФ

Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до рішення Європейського союзу про продовження персональних санкцій проти Росії до 15 березня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву Евросоюза.

Санкції ЄС проти Росії були продовжені 12 вересня. Зокрема, за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України були продовжені обмеження щодо 170 фізичних осіб та 44 компаній до 15 березня 2020 року.

"Країни - кандидати Чорногорія та Албанія, країна - член Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення. Вони забезпечать відповідність національної політики цього рішення. Євросоюз приймає до уваги це зобов'язання і вітає його", - зазначається в заяві ЄС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Європейський союз не скасує санкції проти Росії. Глава української дипломатії після засідання Комітету Європарламенту з закордонних справ у Брюсселі заявив про консенсус з міністрами закордонних справ Євросоюзу в питанні санкцій проти Росії.

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