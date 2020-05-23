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Четыре страны ЕС раскритиковали план Меркель и Макрона по выходу из коронакризиса

Новости » Финансовый кризис 2020   

Страны представили свое предложение

Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды раскритиковали инициативу лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона - по выходу Европейского союза из коронакризи. Речь идет о создании фонда в 500 млрд евро для восстановления экономики ЕС после пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так называемая "экономная четверка" представила сегодня свое предложение на противовес франко-немецкой инициативе.

В проекте предложения говорится о том, что страны поддерживают идею создания фонда для восстановления европейской экономики, но хотят ограничить эту финансовую помощь до двух лет.

Также страны "экономной четверки" выступают против введения общего долга и увеличения бюджета Евросоюза.

Напомним, ранее Меркель и Макрон представили инициативу по выходу Европейского союза из коронакризиса.

Также РБК-Украина писало, что в 2020 году пандемия коронавируса может повлечь сокращение экономики еврозоны на рекордные 7,7%.

Автор: Дмитрий Левицкий

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