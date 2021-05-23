Четыре решения о закрытии дела "Роттердам+" подтвердили отсутствие в нем состава преступления, - нардеп

Четыре отдельных решения различных прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+" окончательно подтвердили отсутствие в этом деле состава преступления.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко в эфире "Украины".

"Четвертый раз прокурор САП закрыл это уголовное производство: это подтверждает, что нет состава преступления, нет ущерба, нет пострадавших", - сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что многочисленные заключения органов прокуратуры лишний раз подтвердили, что не было даже оснований 4 года назад начинать это расследование.

"Не было и нет оснований и доказательств в этом деле, чтобы даже открывать производство", - добавил нардеп.