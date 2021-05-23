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Чотири рішення про закриття справи "Роттердам+" підтвердили відсутність в ній складу злочину, - нардеп

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Київ, Неділя 23 травня 2021 12:22
Чотири рішення про закриття справи "Роттердам+" підтвердили відсутність в ній складу злочину, - нардеп Фото: Валентин Наливайченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Чотири окремих рішення різних прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи "Роттердам+" остаточно підтвердили відсутність у цій справі складу злочину.

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко в ефірі "України".

"В четверте прокурор САП закрив це кримінальне провадження: це підтверджує, що немає складу злочину, немає збитків, немає потерпілих", - повідомив нардеп.

Він наголосив, що численні висновки органів прокуратури зайвий раз підвередили, що не було навіть підстав 4 роки тому розпочинати це розслідування.

"Не було і немає підстав і доказів в цій справі, щоб навіть відкривати провадження", - додав нардеп.

Нагадаємо, 20 травня САП в 4-те закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування "Роттердам+" тривало понад 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлені ні збитки від дії формули, ні постраждалі.

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