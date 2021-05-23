Чотири рішення про закриття справи "Роттердам+" підтвердили відсутність в ній складу злочину, - нардеп

Чотири окремих рішення різних прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи "Роттердам+" остаточно підтвердили відсутність у цій справі складу злочину.

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко в ефірі "України".

"В четверте прокурор САП закрив це кримінальне провадження: це підтверджує, що немає складу злочину, немає збитків, немає потерпілих", - повідомив нардеп.

Він наголосив, що численні висновки органів прокуратури зайвий раз підвередили, що не було навіть підстав 4 роки тому розпочинати це розслідування.

"Не було і немає підстав і доказів в цій справі, щоб навіть відкривати провадження", - додав нардеп.