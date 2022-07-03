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Четыре объяснения. У Зеленского назвали причины взрывов в российских городах

Новина українською →
Киев, Воскресенье 03 июля 2022 18:59
Четыре объяснения. У Зеленского назвали причины взрывов в российских городах Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В приграничных городах России местные жители продолжают слышать "хлопки". В ОП назвали четыре главных причины происшествий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Telegram.

По его словам, первой причиной является то, что россияне намеренно атакуют свои же города, не жалея сограждан, - для того, чтобы обвинить в этом украинцев.

"Примитивно, но совершенно в стиле современной русской идио-пропаганды", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что второй причиной взрывов является плохая подготовка российских военных.

"У "интеллектуальных" операторов российских систем ПВО явно растут руки из мест, где у нормальных людей находятся другие части тела", - написал советник главы ОП.

При этом третья и четвертая причины, по его словам, - "карма" и "божий промысел". Потому как "зло всегда имеет последствия".

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 3 июля, ночью в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. После этого начался пожар.

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