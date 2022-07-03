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Чотири пояснення. У Зеленського назвали причини вибухів у російських містах

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Київ, Неділя 03 липня 2022 18:59
Чотири пояснення. У Зеленського назвали причини вибухів у російських містах Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У прикордонних містах Росії місцеві жителі продовжують чути "хлопки". В ОП назвали чотири головні причини інцидентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП Михайла Подоляка у Telegram.

За його словами, першою причиною є те, що росіяни навмисно атакують свої ж міста, не шкодуючи співгромадян, - для того, щоб звинуватити в цьому українців.

"Примітивно, але абсолютно в стилі сучасної російської ідіо-пропаганди", - підкреслив Подоляк.

Він додав, що другою причиною вибухів є погана підготовка російських військових.

"У "інтелектуальних" операторів російських систем ППО явно ростуть руки з місць, де у нормальних людей знаходяться інші частини тіла", - написав радник глави ОП.

При цьому третя і четверта причини, за його словами, - "карма" і "божий промисел". Оскільки "зло завжди має наслідки".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 3 липня, вночі в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. Після цього почалася пожежа.

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