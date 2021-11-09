ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Четыре области под угрозой попадания в "красную" зону на этой неделе, - KSE

Новина українською →
Киев, Вторник 09 ноября 2021 12:19
Четыре области под угрозой попадания в "красную" зону на этой неделе, - KSE Фото: в Украине могут расширить "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

"Красную" зону карантина могут расширить на этой неделе. Под угрозой попадания в эту зону четыре региона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз Киевской школы экономики.

"Регионы, которые могут войти даже на этой неделе в красный уровень эпидопасности - Винницкая, Закарпатская, Харьковская и Черкасская области", - сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, в Закарпатской области сейчас превышен уровень занятости коек с кислородом при том, что уровень госпитализации является относительно низким.

"Три других региона имеют больший риск", - уточнил он.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко предупредил, что в "красную" зону может перейти Черкасская область.

Отметим, по состоянию на сегодня в "красной" зоне находятся 17 регионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Красная зона карантина
NEWS
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
DAILY
Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС