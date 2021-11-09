Четыре области под угрозой попадания в "красную" зону на этой неделе, - KSE

"Красную" зону карантина могут расширить на этой неделе. Под угрозой попадания в эту зону четыре региона.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на прогноз Киевской школы экономики .

"Регионы, которые могут войти даже на этой неделе в красный уровень эпидопасности - Винницкая, Закарпатская, Харьковская и Черкасская области", - сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, в Закарпатской области сейчас превышен уровень занятости коек с кислородом при том, что уровень госпитализации является относительно низким.

"Три других региона имеют больший риск", - уточнил он.