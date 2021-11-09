Карантин в Украине: "желтую" зону сократили, в "красной" - более половины областей
Фото: в "желтой" зоне остались две области (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сократили "желтую" зону карантина, Закарпатская область перешла в "оранжевую". В "красной" зоне - больше половины областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 17 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская.
"Оранжевая" зона
В этой зоне находятся 6 регионов:
- Винницкая,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Закарпатская (сегодня добавилась).
"Желтая" зона
В этой зоне только две области:
- Кировоградская,
- Тернопольская.