Чотири області під загрозою потрапляння в "червону" зону на цьому тижні, - KSE

"Червону" зону карантину можуть розширити на цьому тижні. Під загрозою потрапляння в цю зону чотири регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прогноз Київської школи економіки .

"Регіони, які можуть увійти навіть цього тижня в червоний рівень епіднебезпеки - Вінницька, Закарпатська, Харківська і Черкаська області", - повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

За його словами, у Закарпатській області зараз перевищений рівень зайнятості ліжок з киснем при тому, що рівень госпіталізації є відносно низьким.

"Три інші регіони мають більший ризик", - уточнив він.