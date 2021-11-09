Чотири області під загрозою потрапляння в "червону" зону на цьому тижні, - KSE
"Червону" зону карантину можуть розширити на цьому тижні. Під загрозою потрапляння в цю зону чотири регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз Київської школи економіки.
"Регіони, які можуть увійти навіть цього тижня в червоний рівень епіднебезпеки - Вінницька, Закарпатська, Харківська і Черкаська області", - повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
За його словами, у Закарпатській області зараз перевищений рівень зайнятості ліжок з киснем при тому, що рівень госпіталізації є відносно низьким.
"Три інші регіони мають більший ризик", - уточнив він.
Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко попередив, що у "червону" зону може перейти Черкаська область.
Зазначимо, станом на сьогодні у "червоній" зоні перебувають 17 регіонів.