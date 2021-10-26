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Четыре нарушения на Донбассе: ранены двое военных

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Донбасс, Вторник 26 октября 2021 08:08
Четыре нарушения на Донбассе: ранены двое военных Фото: боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 25 октября, боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Украинский военный подорвался на неизвестном вражеском взрывном устройстве, другой боец - ранен в результате обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

У Каменки враг стрелял из минометов калибра 82 мм, вблизи Песков - из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области пролетел беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

С начала текущих суток противник единожды нарушил режим прекращения огня.

"На 7:00, 26 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. У Гранитного российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122-мм", - говорится в сообщении.

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