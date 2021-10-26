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Чотири порушення на Донбасі: поранено двох військових

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Донбас, Вівторок 26 жовтня 2021 08:08
Чотири порушення на Донбасі: поранено двох військових Фото: бойовики обстрілювали позиції ООС із забороненої зброї (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 25 жовтня, бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. Український військовий підірвався на невідомому ворожому вибуховому пристрої, інший боєць - поранений в унаслідок обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Біля Кам'янки ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм, поблизу Пісків - зі стрілецької зброї.

У напрямку Золотого-4 найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У Луганській області пролетів безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

З початку поточної доби противник одного разу порушив режим припинення вогню.

"На 7:00, 26 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122-мм", - йдеться в повідомленні.

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