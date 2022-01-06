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Четыре нарушения на Донбассе: боевики применили ПТРК возле Авдеевки

Автор: Артур Родивилов

Пророссийские боевики 5 января четыре раза нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Украинские военные открывали огонь в ответ на провокации врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В частности, в направлении Авдеевки противник открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Шумов зафиксирован обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Катериновки противник вел огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Майорска российские наемники совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

С начала суток, 6 января, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 4 января на Донбассе в течение всех суток сохранялся режим прекращения огня.

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ДонбассООС