Чотири порушення на Донбасі: бойовики застосували ПТРК біля Авдіївки

Проросійські бойовики 5 січня чотири рази порушували режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Українські військові відкривали вогонь у відповідь на провокації ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.
Зокрема, в напрямку Авдіївки противник відкрив вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
Поблизу Шумів зафіксовано обстріл українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Катеринівки противник вів вогонь з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Недалеко від Маорська російські найманці здійснили обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
З початку доби, 6 січня, обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, 4 січня на Донбасі протягом всієї доби зберігався режим припинення вогню.