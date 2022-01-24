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За четыре месяца работы ГИАГ обработала тысячи документов, - Чернышов

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Киев, Понедельник 24 января 2022 18:43
За четыре месяца работы ГИАГ обработала тысячи документов, - Чернышов Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

За четыре месяца работы Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) обработала тысячи документов, связанных с развитием общин. В частности, выдала более 1,5 тыс. разрешений на начало строительных работ, более 500 сертификатов - о принятии объектов в эксплуатацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова.

В то же время, более 600 субъектам предоставлен мотивированный отказ в предоставлении разрешений на начало строительства и выдано почти 700 отказов на получение сертификатов из-за нарушений.

"Благодаря цифровизации админуслуги в сфере строительства теперь предоставляются оперативно и прозрачно. Существенно сокращено время ожидания ответа на заявку участников строительного рынка, а также время на проверку объекта перед его сдачей в эксплуатацию. Почти 100% заявок инспекторы обрабатывают в течение суток. Мы же продолжаем работать над тем, чтобы все процессы были автоматизированы и не нуждались в участии сотрудника инспекции. Отсутствие человеческого фактора - важная составляющая борьбы с коррупцией, в частности, и реформы градостроительства в целом", - отметил Алексей Чернышов.

Министр также подчеркнул, что новые принципы Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству обеспечили прогнозируемость работы. Следовательно, закончились безосновательные визиты с проверками на объекты. Инспекция утвердила план государственного архитектурно-строительного контроля на 2022 год и работает по нему.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что реформа отрасли градостроительства вышла на финишную прямую. После принятия ключевых законопроектов реформы в целом отрасль получит ряд изменений, которые коренным образом изменят подходы к системе.

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Алексей Чернышов
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