Четыре кредитных союза добровольно ушли с рынка и сдали лицензии

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензии на предоставление финансовых услуг у четырех кредитных союзов. Лицензии отозваны после рассмотрения заявлений, поданных финансовыми учреждениями.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, лицензий лишились такие кредитные союзы:

"Инвестиционный союз "Будова",

"Ольвия"

Лепта",

"Интер-Инвест"

Как отметили в пресс-службе, отзыв лицензий не лишает кредитный союз обязанности выполнять свои обязательства перед членами такого кредитного союза. Члены кредитного союза также должны выполнять свои обязательства перед кредитным союзом. В частности, те члены кредитного союза, кто имеет задолженность по кредитам, должны рассчитаться в сроки и в размере, предусмотренные условиями договоров.

В НБУ обращают внимание, что кредитные союзы не являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц. То есть государство не гарантирует возврат средств вкладчикам в случае банкротства союза.

Отметим, что Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг. Соответствующая норма содержится в законе о "сплите".

В целом в НБУ подали отчетность 224 кредитных союза из 327. Объем предоставленных кредитов в первом полугодии 2020 года уменьшился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В то же время объем привлеченных депозитов в этот период увеличился на 12%.