Чотири кредитні спілки добровільно пішли з ринку та здали ліцензії

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг чотирьох кредитних спілок. Ліцензії відкликані після розгляду заяв, поданих фінансовими установами.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, ліцензій позбулися такі кредитні спілки:

"Інвестиційний союз "Будова",

"ОЛЬВІЯ"

"ЛЄПТА",

"ІНТЕР-ІНВЕСТ"

Як зазначили в прес-службі, відкликання ліцензій не позбавляє кредитну спілку обов’язку виконувати свої зобов’язання перед членами такої кредитної спілки. Члени кредитної спілки також мають виконувати свої зобов’язання перед кредитною спілкою. Зокрема, ті члени кредитної спілки, хто має заборгованість за кредитами, повинні розрахуватися в строки та в розмірі, що передбачені умовами договорів.

У НБУ звертають увагу, що кредитні спілки не є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто держава не гарантує повернення коштів вкладникам у разі банкрутства спілки.

Відзначимо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг. Відповідна норма міститься в законі про "спліт".

Загалом до НБУ подало звітність 224 кредитних спілки із 327. Обсяг наданих кредитів у першому півріччі 2020 року зменшився на 9% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Водночас обсяг залучених депозитів у цей період збільшився на 12%.