Четыре игрока "Динамо" дисквалифицированы на матч с "Мариуполем"

"Динамо" сыграет на выезде против "Мариуполя" в матче 24 тура УПЛ сразу без четырех футболистов. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Защитник Тамаш Кадар будет отбывать дисквалификацию за удаление в предыдущем поединке против "Зари" (3:2). Еще для трех динамовцев - защитника Томаша Кендзьоры, а также полузащитников Виталия Буяльского и Николая Шапаренко - полученные в Запорожье предупреждения стали четвертыми в сезоне (при этом польский легионер до трех карт в чемпионате добавил еще один "горчичник" в матче за Суперкубок страны), что автоматически означает пропуск одного календарного матча.

Напомним, что матч "Мариуполь" - "Динамо" состоится в субботу, 13 апреля, на стадионе имени В.С.Бойка в Мариуполе, начало - в 14:00.