"Заря испытывает кадровые проблемы перед встречей с "Динамо"

Фото: Вернидуб в окружении футболистов "Зари" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Вернидуб может недосчитаться сразу трех ключевых футболистов

"Заря" испытывает кадровые проблемы перед встречей с киевским "Динамо" в рамках 23 тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте луганчан.

Главный тренер луганской команды Юрий Вернидуб может недосчитаться в матче сразу трех ключевых футболистов - Александра Караваева, который получил два рассечения в игре отбора к Евро-2020 с Люксембургом, а также Артема Громова и Левана Арвеладзе, получивших микротравмы.

Также "Заре" в матче с "бело-синими" не помогут Богдан Михайличенко, Александр Тымчик и Богдан Леднев, которые не смогут сыграть по условиям арендного соглашения.

Матч "Заря" - "Динамо" состоится в среду, 3 апреля. Этим поединком команды начнут второй этап УПЛ.