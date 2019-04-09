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Четыре игрока "Динамо" дисквалифицированы на матч с "Мариуполем"

Новости » Спорт    09.04.2019 - 19:55
Четыре игрока "Динамо" дисквалифицированы на матч с "Мариуполем"
Фото: игроки "Динамо" в матче против "Зари" (fcdynamo.kiev.ua)

Поединок 24 тура УПЛ пропустят Кадар, Кендзьора, Буяльский и Шапаренко

"Динамо" сыграет на выезде против "Мариуполя" в матче 24 тура УПЛ сразу без четырех футболистов. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Защитник Тамаш Кадар будет отбывать дисквалификацию за удаление в предыдущем поединке против "Зари" (3:2). Еще для трех динамовцев - защитника Томаша Кендзьоры, а также полузащитников Виталия Буяльского и Николая Шапаренко - полученные в Запорожье предупреждения стали четвертыми в сезоне (при этом польский легионер до трех карт в чемпионате добавил еще один "горчичник" в матче за Суперкубок страны), что автоматически означает пропуск одного календарного матча.

Напомним, что матч "Мариуполь" - "Динамо" состоится в субботу, 13 апреля, на стадионе имени В.С.Бойка в Мариуполе, начало - в 14:00.

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