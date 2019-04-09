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Чотири гравці "Динамо" дискваліфіковані на матч із "Маріуполем"

Новини » Спорт    09.04.2019 - 19:55
Чотири гравці "Динамо" дискваліфіковані на матч із "Маріуполем"
Фото: гравці "Динамо" в матчі проти "Зорі" (fcdynamo.kiev.ua)

Поєдинок 24 туру УПЛ пропустять Кадар, Кендзьора, Буяльський і Шапаренко

"Динамо" зіграє на виїзді проти "Маріуполя" в матчі 24 туру УПЛ відразу без чотирьох футболістів. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Захисник Тамаш Кадар відбуватиме дискваліфікацію за вилучення в попередньому поєдинку проти "Зорі" (3:2). Ще для трьох динамівців - захисника Томаша Кендзьори, а також півзахисників Віталія Буяльського та Миколи Шапаренка - отримані в Запоріжжі попередження стали четвертими в сезоні (при цьому польський легіонер до трьох карток у чемпіонаті додав ще один "гірчичник" у поєдинку за Суперкубок країни), що автоматично означає пропуск одного календарного матчу.

Нагадаємо, що матч "Маріуполь" - "Динамо" відбудеться в суботу, 13 квітня, на стадіоні імені В.С.Бойка в Маріуполі, початок - о 14:00.

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