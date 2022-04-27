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Четыре европейские компании заплатили за газ через спецсчета в "Газпромбанке", - Bloomberg

Фото: европейские компании открыли спецсчета в "Газпромбанке" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Десять европейских компаний уже открыли спецсчета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований президента Владимира Путина. Четыре европейских покупателя газа уже заплатили через эти счета за газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания в "Газпроме", дальнейшие отключения, если другие откажутся от требования Кремля, вероятны не раньше второй половины мая, когда должны быть произведены следующие платежи.

Поставки в Польшу и Болгарию были прекращены в среду после того, как они отказались от предложенного "Газпромом" механизма расчетов. Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.

После того, как ЕС ввел санкции против России в связи с ее вторжением в Украину, Москва потребовала оплаты в рублях за поставки, начиная с 1 апреля. Но блок заявил государствам-членам, что предложенный Кремлем механизм, требующий открытия счетов в евро и рублях подконтрольной "Газпромбанку, нарушит санкции.

Как сообщало РБК-Украина, российский энергетический монополист "Газпром" заявил в среду, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран платить за газ в рублях.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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