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Чотири європейські компанії заплатили за газ через спецрахунки в "Газпромбанку", - Bloomberg

Фото: європейські компанії відкрили спецрахунки в Газпромбанку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Десять європейських компаній вже відкрили спецрахунки в "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог президента Володимира Путіна. Чотири європейських покупця газу вже заплатили через ці рахунки за газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання в "Газпромі", подальші відключення, якщо інші відмовляться від вимоги Кремля, вірогідні не раніше другої половини травня, коли повинні бути зроблені наступні платежі.

Поставки в Польщу і Болгарію були припинені в середу після того, як вони відмовилися від запропонованого "Газпромом" механізму розрахунків. Росія постачає газ по трубопроводах в 23 країни Європи.

Після того, як ЄС ввів санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, Москва зажадала оплати в рублях за поставки, починаючи з 1 квітня. Але блок заявив державам-членам, що запропонований Кремлем механізм, що вимагає відкриття рахунків в євро і рублях підконтрольної "Газпромбанку, порушить санкції.

Як повідомляло РБК-Україна, Російський енергетичний монополіст "Газпром" заявив у середу, що призупинив постачання газу в Болгарію і Польщу через відмову цих країн платити за газ в рублях.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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